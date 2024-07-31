Кочетков: «Орлов — один из лучших защитников, с которым я играл»
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков рассказал, как оценивает для себя прошедший сезон НХЛ.
«В целом, положительно. Начал робко, но во второй половине сезона включился, выровнял более-менее свою игру. К сожалению, в плей-офф сыграл только один матч с отрицательным результатом. Но всё равно любая игра в Кубке Стэнли — это хороший опыт. Есть куда развиваться, куда расти. Поэтому все нормально, буду дальше работать.
Как сказался переход в «Каролину» Дмитрия Орлова? Отлично. Один из лучших защитников, с которым я играл. Если вообще не лучший. Мы достаточно близко общаемся — с первого дня начали, как только он пришел в команду. Хотя до этого даже знакомы не были. Но вот буквально скоро после знакомства мне надо было ехать машину покупать. И вот говорю ему: «Дим, что-то Свеч (нападающий «Каролины» Андрей Свечников. — «Известия») не может со мной съездить в автосалон. Можешь ты?» — «Ну поехали!» Хотя только первый день были знакомы. А потом уже достаточно много контактировали», — цитируют «Известия» Кочеткова
|Столичный дивизион
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|П
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|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
|0
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
|0
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|0
|6
|Питтсбург
|0
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|0
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|7
|Рейнджерс
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|0
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|8
|Филадельфия
|0
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|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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