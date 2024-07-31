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Кочетков: «Орлов — один из лучших защитников, с которым я играл»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Каролины» Петр Кочетков рассказал, как оценивает для себя прошедший сезон НХЛ.

«В целом, положительно. Начал робко, но во второй половине сезона включился, выровнял более-менее свою игру. К сожалению, в плей-офф сыграл только один матч с отрицательным результатом. Но всё равно любая игра в Кубке Стэнли — это хороший опыт. Есть куда развиваться, куда расти. Поэтому все нормально, буду дальше работать.

Как сказался переход в «Каролину» Дмитрия Орлова? Отлично. Один из лучших защитников, с которым я играл. Если вообще не лучший. Мы достаточно близко общаемся — с первого дня начали, как только он пришел в команду. Хотя до этого даже знакомы не были. Но вот буквально скоро после знакомства мне надо было ехать машину покупать. И вот говорю ему: «Дим, что-то Свеч (нападающий «Каролины» Андрей Свечников. — «Известия») не может со мной съездить в автосалон. Можешь ты?» — «Ну поехали!» Хотя только первый день были знакомы. А потом уже достаточно много контактировали», — цитируют «Известия» Кочеткова

Источник: https://iz.ru/1735387/aleksei-fomin/otsutstvie-sbornoi-rossii-na-chempionate-mira-plokho-dlia-khokkeia
Дмитрий Орлов
Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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