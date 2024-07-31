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Кочетков: «Не считаю правильным, что нас отгоняют, что сборные России не играют»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков хочет, чтобы в ближайшие годы сборные России вернулись в официальные международные соревнования.

«Мне бы этого очень хотелось. Конечно, между собой мы, игроки, это обсуждаем. Надеюсь, как-то все выровняется скоро. Я не считаю правильным, что нас отгоняют, что сборные не играют. Особенно за молодежную обидно... Даже не знаю, как это прокомментировать... Ладно, игроки не играют, но это же делает хуже в целом всему виду спорта и всей индустрии. То, что мы не играем, — это полбеды. Я думаю, что в целом для имиджа, для развитие хоккея и всего остального это плохо. Для популяризации плохо то, что сборная России не играет, что молодые ребята пропускают такие турниры. Так же, как и взрослые игроки не играют на чемпионатах мира и могут не попасть на Олимпиаду. Не знаю, кто от этого выиграет. Но не мое дело это обсуждать. Я не политик, а хоккеист, поэтому принимаем то, что есть», — цитируют «Известия» Кочеткова.

12 февраля совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) сообщил, что возвращение сборных России и Белоруссии на международные соревнования «пока небезопасно». Команды отстранены с февраля 2022 года.

Источник: «Известия»
Петр Кочетков
Хоккей
Сборная России по хоккею
ХК Каролина Харрикейнз
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