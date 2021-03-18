Первый тренер Задорова: «Никита играет не в полную силу, прошлый сезон он доигрывал с травмой»
12:11
Первый тренер Никиты Задорова Сергей Суярков прокомментировал выступления воспитанника в НХЛ.
«У него была травма руки, ему делали операцию. За «Колорадо» прошлый сезон он доигрывал с травмой, бросать почти не мог. Он и сейчас играет не в полную силу. Никита может и забивать, и отдавать, но его рассматривают как силового защитника», — сказал Суярков.
В межсезонье Задоров перешел из «Колорадо» в «Чикаго». В нынешнем сезоне он провел 30 матчей и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+1».
(Артур Хайруллин)
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...