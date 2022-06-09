Первый тренер Шестеркина: «С того момента, как Игорю исполнилось 13-14 лет, не сомневался, что он будет играть на очень высоком уровне»

Первый тренер вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина Антон Зеленов в интервью «СЭ» оценил игру своего воспитанника.

— С того момента, как Игорю исполнилось 13-14 лет, я не сомневался, что он будет играть на очень высоком уровне. Для меня ничего удивительного в этом нет.

Игорь — игровик, может играть на любой позиции. Причем не только в хоккей. И ему давали такую возможность, но он всегда возвращался в свои ворота. Любой современный вратарь должен уметь играть клюшкой, и с ним всегда работали над этим — и мы в «Крыльях», и на протяжении его дальнейшей карьеры.