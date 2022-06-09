Первый тренер вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина Антон Зеленов в интервью «СЭ» прокомментировал развитие своего воспитанника, который считается главным претендентом на «Везина Трофи».

— Игорь — целеустремленный, было очень хорошее понимание игры. Трудолюбивый — видел цель, шел к ней. Голова на месте. Родителям его надо отдать должное — папа ему много помогал.

Не стал бы ничего советовать, даже если бы был сейчас его тренером. Надо выходить и играть. И его нынешний тренер сейчас понимает, что лучше не мешать.