Первый тренер Овечкина в «Вашингтоне» уверен, что россиянин побьет снайперский рекорд Гретцки

Бывший главный тренер «Вашингтона» Глен Хэнлон поделился мыслями о погоне капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки.

Хэнлон был первым тренером российского форварда в «Вашингтоне». Также он стал первым вратарем, которому Гретцки забил в НХЛ.

«Никто никогда не задумывался, что кто-то побьет рекорд Гретцки. Думаю, еще три-четыре года назад люди сомневались, сможет ли Алекс это сделать. Я рад за него и за хоккей. Уверен, что у него все получится. Это здорово, когда игра может получить такой стимул», — цитирует Хэнлона пресс-служба НХЛ.

На счету 39-летнего Овечкина 879 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось забросить 16 шайб, чтобы превзойти достижение канадца по этому показателю. Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года.