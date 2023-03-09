Первый тренер Капризова считает, что хоккеисту специально нанесли травму

Первый тренер нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова Андрей Лучанский прокомментировал «СЭ» травму, которую форвард получил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:2).

Капризов получил повреждение в третьем периоде после столкновения с защитником «Джетс» Логаном Стэнли.

«Пока что не связывался к Кириллом, разница во времени большая. Пока говорить об ужасной травме тоже не стоит. Момент неприятный. Думаю, что это было сделано специально. Защитник прыгал на Кирилла сверху. Дай бог, чтобы все обошлось», — сказал Лучанский «СЭ».

В сезоне-2022/23 Капризов набрал 74 (39+35) очка в 65 матчах.