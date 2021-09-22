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Первый тренер Капризова прокомментировал подписание игроком нового контракта с «Миннесотой»

11:53
Кирилл Капризов. Фото Instagram
Кирилл Капризов. Фото Instagram
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Андрей Лучанский, первый тренер нападающего Кирилла Капризова, в разговоре «СЭ» прокомментировал подписание нового контракта игрока с «Миннесотой».

«У них там свои отношения с клубом. Видимо, агент посоветовал в итоге подписать контракт. Для чего-то же они тянули с подписанием, значит выдвигали свои условия. Я Кириллу не советовал ничего по этому поводу, мы в этом году не пересеклись. Рад за Кирилла, главное, что ему в «Миннесоте» доверяют, так что этот вариант для него лучше. Надеюсь, он своей работой все докажет, и ситуация с долгим подписанием контракта не скажется на отношении к нему в клубе», — сказал Лучанский «СЭ».

Контракт с 24-летним Капризовым подписан на 5 лет. Российский хоккеист заработает в общей сложности 45 миллионов долларов.

В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

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Сергей Федоров все материалы автора

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