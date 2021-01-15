Первый тренер Капризова прокомментировал его дебютный гол в НХЛ

Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, в беседе с «СЭ» прокомментировал его дебютный матч в НХЛ, в котором Капризов забросил победную шайбу.

— Пока особо говорить нечего, это только первая игра, — сказал Лучанский «СЭ». — Главное, что все получилось. Надеюсь, эта шайба поможет Кириллу психологически и придаст уверенности. Я очень рад за него, тем более он забил в овертайме, это большой плюс для него и команды.

Я с ним в последний раз общался в декабре, перед его отъездом в Америку. Особо про НХЛ я не стал лезть и расспрашивать. Захочет — расскажет.

Россиянин стал первым новичком в истории лиги, который в дебютном матче набрал 3 (1+2) очка и стал автором победного гола в овертайме.

(Сергей Федоров)