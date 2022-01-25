Первый тренер Капризова о 100 очках форварда в НХЛ: «Кирилл поднялся на уровень выше»

Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на достижение россиянином отметки в 100 набранных очков за карьеру в НХЛ.

«Кирилл Капризов — молодец! Даже не могу ответить на вопрос, ожидал ли, что мой воспитанник окажется в одном ряду с Овечкиным и Малкиным. Капризов не останавливается, развивается. Вот и все. Уровень НХЛ другой, по сравнению с КХЛ, но и Капризов поднялся на уровень выше. Безусловно, хочу пожелать Кириллу здоровья, а также пусть в каждом матче его сопровождает удача», — сказал Лучанский «СЭ».

В матче с «Монреалем» (8:2) российский форвард отдал две результативные передачи и был признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ.

Теперь на счету 24-летнего Капризова 44 гола и 56 передач в 92 матчах.