Первый тренер Капризова: «Если он стремился в НХЛ, зачем назад возвращаться?»

Первый тренер Кирилла Капризова Андрей Лучанский прокомментировал «СЭ» информацию о возможном возвращении россиянина из «Миннесоты» в ЦСКА.

«Это его жизнь. Если он стремился в НХЛ, зачем назад возвращаться? В Москве он находится совершенно по другим вопросам. Нужно ли ему оставаться в «Миннесоте»? Ему решать, где лучше, где хуже. Тут уже никто ничего посоветовать не может. Не знаю, понравилось ли ему там, пока с Кириллом мы не пересеклись», — сказал Лучанский.

По информации журналиста Кевина Уикза, Кирилл Капризов и «Миннесота» взяли паузу в обсуждении нового контракта. Уикз отметил, что россиянин находится в Москве и можно предположить, что ЦСКА заинтересован в возвращении форварда с прицелом на Олимпиаду-2022.

Капризов подписал контракт с «Миннесотой» 13 июля 2020 года. В дебютном сезоне НХЛ 24-летний россиянин провел 55 матчей в регулярке, в которых набрал 51 (27+24) очко. В 7 играх плей-офф форвард отметился 3 (2+1) очками.

Также Капризов стал победителем премии NHL Fan Choice Awards в номинации «Европейский прорыв года».