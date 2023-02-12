Первый тренер Артемия Панарина отреагировал на первый покер форварда в НХЛ

Сергей Левашов, первый тренер нападающего «Рейнджерса» Артемия Панарина, прокомментировал первый покер в карьере россиянина в НХЛ в матче с «Каролиной» (6:2).

«Помог Тарасенко — родная душа попала в команду! Это эмоциональный подъем, я так думаю. Артемий, как всегда, играл хорошо. Было много возможностей — и не забивал, а в этой игре с «Каролиной», видимо, его «прорвало», — приводит слова Левашова «Чемпионат».

Россиянин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. В текущем сезоне НХЛ на счету россиянина 53 матча, в которых 31-летний нападающий набрал 59 очков — забросил 16 шайб и отдал 43 результативные передачи с показателем полезности «+1».