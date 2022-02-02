Первый темнокожий игрок в истории НХЛ получит Золотую медаль Конгресса США

Президент США Джо Байден подписал закон о награждении бывшего хоккеиста Вилли О'Ри Золотой медалью Конгресса США, сообщает сайт НХЛ.

Демократы и республиканцы в Палате представителей Конгресса США единогласно проголосовали в заключительном чтении за закон о награждении O'Ри, первого афроамериканца в НХЛ, сыгравшего свой первый матч за «Бостон» 18 января 1958 года. Голосование провели на следующий день после того, как «Брюинз» вывели из обращения 22-й номер O'Ри.

Пока неизвестно, когда состоится церемония награждения.

Золотой медалью Конгресса, которая вручается за особые достижения, в том числе награждали Джорджа Вашингтона, Томаса Эдисона, Мартина Лютера Кинга.