НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Первый номер драфта-2019 забил дебютный гол в НХЛ

20:44
Теги:

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз забросил шайбу в ворота «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Этот гол стал дебютным для 18-летнего американца, который был выбран под первым номером драфта-2019.

Отметим, что игру посетила семья хоккеиста.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир