Первый номер драфта-2019 забил дебютный гол в НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз забросил шайбу в ворота «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Этот гол стал дебютным для 18-летнего американца, который был выбран под первым номером драфта-2019.

Отметим, что игру посетила семья хоккеиста.

Hallsy to Hughes for Jack's 1st NHL goal ? pic.twitter.com/RN8lerlhvL — New Jersey Devils (@NJDevils) October 19, 2019

And the Hughes fam goes wild! pic.twitter.com/KvP0jA2mYb — New Jersey Devils (@NJDevils) October 19, 2019

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