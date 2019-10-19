Первый номер драфта-2019 забил дебютный гол в НХЛ
20:44
Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз забросил шайбу в ворота «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Этот гол стал дебютным для 18-летнего американца, который был выбран под первым номером драфта-2019.
Отметим, что игру посетила семья хоккеиста.
Hallsy to Hughes for Jack's 1st NHL goal ? pic.twitter.com/RN8lerlhvL— New Jersey Devils (@NJDevils) October 19, 2019
And the Hughes fam goes wild! pic.twitter.com/KvP0jA2mYb— New Jersey Devils (@NJDevils) October 19, 2019
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