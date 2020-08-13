«Первый гол пропускать не имел права. Он изменил ход матча». Холтби — о поражении от «Айлендерс»
07:02
Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби считает, что первый пропущенный им гол повлиял на ход встречи 1/8 финала Кубка Стэнли с «Айлендерс» (2:4).
— Первый гол, разумеется, я пропускать не имел права, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Холтби. — Эта «бабочка» изменила ход всего матча, и она на моей совести. Гол, который пропустили в большинстве — это, скорее, недопонимание. Мне показалось, что у меня в запасе больше времени ввести шайбу в игру после сэйва. Мне стоило просто ее прижать. Всего этого в дальнейшем случаться не должно.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/capitals-thoroughly-collapse-in-third-period-squander-2-0-lead-in-game-1-loss/c-318442056
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