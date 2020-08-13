Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби считает, что первый пропущенный им гол повлиял на ход встречи 1/8 финала Кубка Стэнли с «Айлендерс» (2:4).

— Первый гол, разумеется, я пропускать не имел права, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Холтби. — Эта «бабочка» изменила ход всего матча, и она на моей совести. Гол, который пропустили в большинстве — это, скорее, недопонимание. Мне показалось, что у меня в запасе больше времени ввести шайбу в игру после сэйва. Мне стоило просто ее прижать. Всего этого в дальнейшем случаться не должно.