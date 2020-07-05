Первого обладателя драфт-пика в НХЛ определят 10 августа, драфт новичков состоится 1 ноября
5 июля 2020, 14:38
Обозреватель канадской телекомпании TSN Фрэнк Серавалли сообщил о последних решениях НХЛ. Так, лотерея, которая определит обладателя первого драфт-пика, состоится 10 августа. Драфт новичков пройдет 1 ноября.
Серавалли отметил, что тренировочные сборы начнутся 13 июля, а к 26 июля команды прибудут в Торонто и Эдмонтон — города, в которых состоятся оставшиеся матчи сезона. Плей-офф стартует 1 августа. Кубок Стэнли ориентировочно вручат в первую неделю октября, если не случится вспышек коронавируса.
Ранее сообщалось, что в плей-офф примут участие 24 команды, распределенные по двум городам. На данный момент фаворитами являются Эдмонтон и Торонто.
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