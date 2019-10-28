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Первое звено «Бостона» в матче с «Рейнджерс» набрало 13 очков

05:11
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«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграли «Бостону» — 4:7. Особо встреча удалась первому звену победителей. Капитан команды Патрис Бержерон оформил хет-трик. Лидер снайперской гонки Давид Пастрняк сделал 5 результативных передач. Брэд Маршан также набрал 5 (2+3) очков.

Пастрняк — 13-й игрок в истории «Бостона» с 5 результативными передачами за матч.

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