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Первое результативное действие Ковальчука за Монреаль. Видео

06:26
7 января. Монреаль. «Монреаль» — «Виннипег» — 2:3. Илья Ковальчук в игре. Фото Twitter
7 января. Монреаль. «Монреаль» — «Виннипег» — 2:3. Илья Ковальчук в игре. Фото Twitter
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Российский нападающий Илья Ковальчук дебютировал за «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» ?(2:3). 36-летний россиянин отыграл 19 с половиной минут и отметился голевой передачей. Его признали третьей звездой встречи.

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