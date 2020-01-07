Первое результативное действие Ковальчука за Монреаль. Видео

Российский нападающий Илья Ковальчук дебютировал за «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» ?(2:3). 36-летний россиянин отыграл 19 с половиной минут и отметился голевой передачей. Его признали третьей звездой встречи.

Ilya Kovalchuk had a strong first game with the #Habs:



1 assist

+2

4 shots

6 hits

1 block

19:25 Ice time

2:28 PP timepic.twitter.com/CcRVzlFvPI — Etienne Ferland (@EtienneFerland) January 7, 2020