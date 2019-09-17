Первое очко Гусева за «Нью-Джерси» после прохода от своих ворот

«Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ дома в овертайме обыграл «Бостон» — 4:3. Российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев в дебютной для себя встрече отметился результативной передачей. В овертайме он подхватил шайбу у своих ворот и оставил ее в чужой зоне Джеку Хьюзу, который принес команде победу.

JACK WITH OT GAME-WINNER! pic.twitter.com/4H5g5H8sAt — New Jersey Devils (@NJDevils) September 17, 2019

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