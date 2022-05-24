Перрон получил штраф в пять тысяч долларов за удар Кадри

Нападающий «Сент-Луиса» Давид Перрон получил штрафы в размере 5 тысяч долларов, сообщает сайт Департамента безопасности НХЛ.

В матче плей-офф против «Колорадо» он применил грубый прием против нападающего «Эвеланш» Назема Кадри.

Перрон толкнул соперника в спину, а после того, как тот упал на лед, прыгнул на него сверху и пытался несколько раз ударить.

При этом еще до встречи форварду «Колорадо» болельщики «Блюз» угрожали расправой.