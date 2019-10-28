Нападающий «Сент-Луиса» Дэвид Перрон признан лучшим игроком дня в НХЛ, информирует сайт лиги. Он отметился победной шайбой в овертайме и тремя результативными передачами в матче с «Детройтом» (5:4 ОТ).

Второй звездой дня стал форвард «Бостона» Патрис Бержерон. У него хет-трик в матче с «Рейнджерс» (7:4).

Замкнул тройку лучших нападающий «Бостона» Брэд Маршан. Он забил два гола и отдал три результативных передачи в игре с «Детройтом».