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Перрон, Бержерон и Маршан — звезды дня в НХЛ

11:18

Нападающий «Сент-Луиса» Дэвид Перрон признан лучшим игроком дня в НХЛ, информирует сайт лиги. Он отметился победной шайбой в овертайме и тремя результативными передачами в матче с «Детройтом» (5:4 ОТ).

Второй звездой дня стал форвард «Бостона» Патрис Бержерон. У него хет-трик в матче с «Рейнджерс» (7:4).

Замкнул тройку лучших нападающий «Бостона» Брэд Маршан. Он забил два гола и отдал три результативных передачи в игре с «Детройтом».

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