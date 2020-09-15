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Перри заработал 100 тысяч долларов бонусом за выход «Далласа» в финал Кубка Стэнли

16:07
Кори Перри. Фото nhl.com
Кори Перри. Фото nhl.com
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Нападающий «Далласа» Кори Перри заработал 100 тысяч долларов в виде бонуса за выход команды в финал Кубка Стэнли, сообщает CapFriendly. «Даллас» выиграл у «Вегаса» в пятом матче финала Западной конференции и одержал победу в серии (3:2 ОТ, 4-1).

35-летний игрок также может заработать еще 150 тысяч долларов в качестве бонуса, если «Даллас» завоюет трофей.

Напомним, Перри перешел в «Даллас» в июле 2019 года, подписав однолетнее соглашение на 1,5 миллиона долларов.

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