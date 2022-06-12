Перри вышел в финал Кубка Стэнли 3 раза подряд с 3 разными командами. Он повторил рекорд Госсы

Кори Перри повторил рекорд Мариана Госсы по финалам Кубка Стэнли с разными командами.

32-летний форвард дошел до финальной серии с «Тампой». В 2020 он вместе с «Далласом» уступил «молниям» в финале. В 2021 году в составе «Монреаля» уступил «Лайтнинг» в решающей серии.

Таким образом, он сыграет в трех финалах подряд с тремя разными командами.

До него единственным игроком в истории НХЛ с таким достижением был Мариан Госса.

За всю карьеру у Перри это уже 4-й финал с 4 разными командами. В 2007 году он выиграл Кубок Стэнли с «Анахаймом».