Перри вышел на 4-е место по голам в Кубке Стэнли среди действующих игроков

Нападающий «Эдмонтона» Кори Перри отметился голом в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Далласа» (4:1).

У 40-летнего канадца теперь 60 заброшенных шайб в матчах за карьеру в Кубке Стэнли. По этому показателю сравнялся с Бредом Маршаном из «Флориды».

Перри вышел на четвертое место по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков. Только у Евгения Малкина (67 голов), Сидни Кросби (71) и Александра Овечкина (77) больше.

Счет в серии между «Эдмонтоном» и «Далласом» — 3-1 в пользу «Ойлерз». Пятый матч состоится 30 мая и начнется в 03:00 по московскому времени.