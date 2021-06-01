Перри вошел в историю «Монреаля» как самый возрастной автор победного гола в седьмой игре плей-офф НХЛ

Нападающий «Монреаля» Кори Перри вошел в историю клуба как седьмой самый возрастной игрок НХЛ, забивший победный гол в седьмой игре серии плей-офф.

36-летний канадец отличился в матче с «Торонто» (3:1). Его гол принес «Канадиенс» победу в серии со счетом 4:3 и выход во второй раунд Кубка Стэнли.

За выход в полуфинал «Монреаля» поборется с «Виннипегом».

Самым возрастным игроком в истории НХЛ, забивавшим победный гол в решающем матче серии плей-офф, является россиянин Сергей Федоров. В 2009 году он забил победный гол за «Вашингтон» в возрасте 39 лет и 136 дней.

Далее идут: Билл Герин (38 лет, 185 дней), Крис Куниц (37, 241), Джо Нуиндайк (37, 223), Тревор Линден (37, 12) и Мариан Хосса (36, 138). Перри на момент победного гола было 36 лет и 15 дней.