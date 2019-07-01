Перри согласился перейти в "Даллас", он заработает 1,5 миллиона долларов

Нападающий Кори Перри согласился подписать контракт с "Далласом", сообщает в своем Twitter журналист TSN Фрэнк Серавалли. 34-летний хоккеист подпишет контракт на один сезон, за который заработает 1,5 миллиона долларов, а также бонусы за определенные достижения.

Напомним, что "Анахайм" выкупил контракт Перри, после чего хоккеист стал свободным агентом. Из-за травмы в прошлом сезоне он провел всего 31 матч в регулярном чемпионате и набрал 10 (6+4) очков при показателе полезности "-14".

Всего в НХЛ на его счету 988 игр и 776 (372+404) набранных очков.