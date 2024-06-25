Перри проиграл четвертый финал Кубка Стэнли за пять лет

«Эдмонтон» в финале Кубка Стэнли уступил «Флориде» со счетом 3-4 в серии.

Для форварда «Ойлерз» Кори Перри это четвертый проигранный финал за последние пять лет: 39-летний канадец в 2020 году проиграл вместе с «Далласом», в 2021-м с «Монреалем», а в 2022-м — вместе с «Тампой».

«Флорида» победила «Эдмонтон» в серии со счетом 4-3 и впервые в истории франшизы стала обладателем Кубка Стэнли. Дважды «Пантерз» доходили до финала плей-офф: в 1996 году команда уступила «Колорадо» (0-4), а в 2023-м проиграла «Вегасу» (1-4).