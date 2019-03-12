Перлини, Мразек и Грайсс – звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой стал форвард "Чикаго" Брендан Перлини, который оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против своей бывшей команды "Аризоны" (7:1).

Второй звездой признан вратарь "Каролины" Петр Мразек, сделавший шатаут в игре с "Колорадо" (3:0) и отразивший 38 бросков.

Третьей звездой назван голкипер "Айлендерс" Томас Грайсс, который сделал шатаут в матче с "Коламбусом" (1:0) и отразил 31 бросок.

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