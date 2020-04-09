«Перешел бы в «Рейнджерс», даже если мне предложили бы меньше денег». Панарин рассказал о выборе клуба

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, почему он решил перейти в команду.

— На днях я вспоминал, что прошел уже немалый путь. «Чикаго» я выбирал по душе, как и Нью-Йорк. Возможно, сделал это из-за Кейна. Он — настоящий художник. Мое мнение тоже часто расходится с тренером. Я надеялся, что в Чикаго мне тоже позволят немного творить. Не хочу вспоминать момент, когда я был свободным агентом. Клубы постоянно меняли свое мнение. Я сидел в прострации и ничего не понимал. Хорошо, что «Рейнджерс» подвинулись. Но даже если бы они предложили мне меньше, я все равно бы подписал контракт с ними, — сказал Панарин прямом эфире Instagram с Александром Кержаковым.