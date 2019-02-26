Передача Яковлева помогла "Нью-Джерси" обыграть "Монреаль"

"Нью-Джерси" обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. Победную шайбу забросил нападающий Кертис Гэбриел.

Защитник "Дэвилз" Егор Яковлев провел на льду 12 минут 48 секунл и сделал результативную передачу. На его счету теперь 6 (2+4) очков в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Монреаль" - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Бастиан - 1 (Кэррик, Яковлев), 12:35 - 1:0. Гэбриел - 2 (Кэррик, Руни), 23:06 - 2:0. Байрон - 12 (мен., Дано), 46:30 - 2:1.

Вратари: Шнайдер - Прайс (58:32).

Штраф: 10 - 12.

Броски: 22 (10+6+6) - 35 (11+14+10).

Наши: Яковлев (12.48/1/+1) - -.

26 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.