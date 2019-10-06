Передача Тарасенко принесла «Сент-Луису» победу над «Далласом»

«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» — 3:2. На счету форварда «блюзменов» Владимира Тарасенко результативная передача, показатель полезности «-1» за 16.42 на льду. У Ивана Барбашева 2 силовых приема и 3 блок-шота за 12.58.

В параллельной встрече «Детройт» победил «Нэшвилл» — 5:3.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Даллас» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Голы: Перрон — 1 (Блэй, Парэйко), 1:21 — 1:0. Янмарк — 1 (мен.), 11:04 — 1:1. Хейсканен — 1, 33:12 — 1:2. Шенн — 1 (Тарасенко, Шворц), 44:27 — 2:2. Блэй — 2 (Гуннарссон, О`Райлли), 50:25 — 3:2.

Вратари: Биннингтон — Бишоп (58:13).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (15+3+12) — 29 (9+10+10).

Наши: Барбашев (12.58/0/0), Тарасенко (16.30/1/-1) — Гурьянов (11.46/3/+1), Радулов (18.06/2/0).

6 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.

«Нэшвилл» — «Детройт» — 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)

Голы: Бертуцци — 1 (Ларкин, Манта), 10:29 — 0:1. Манта — 1 (Бертуцци), 11:40 — 0:2. Арвидссон — 2 (бол.), 24:40 — 1:2. Форсберг — 2, 32:58 — 2:2. Ларкин — 1 (Дюшен, Джохансен, Манта, Бертуцци), 44:02 — 2:3. Экхольм — 1, 44:48 — 3:3. Гленденинг — 1 (Экхольм, Дюшен, Филппула), 49:24 — 3:4. Бертуцци — 2 (п.в., Террис, Ярнкрок, Гленденинг, Декейсер), 58:58 — 3:5.

Вратари: Сарос (57:38 — 59:45) — Ховард.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 42 (10+15+17) — 28 (9+10+9).

Наши: — - -.

6 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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