Передача Свечникова помогла «Виннипегу» победить «Калгари»

«Виннипег» одержал победу над «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счетом 4:2.

В составе гостей две шайбы забросил Кайл Коннор. Еще по одной шайбе на свой счет записали Пол Штястны и Эндрю Копп. У хозяев заброшенными шайбами отметились Мэттью Ткачук и Элиас Линдхольм.

Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечкников отметился результативной передачей.

Таким образом, «Джетс» набрал 25 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Флэймз» с 29 очками остались на второй позиции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Виннипег» — 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Голы: Ткачак — 10 (Годро), 0:26 — 1:0. Линдхольм — 9 (бол., Монахэн, Годро), 7:42 — 2:0. Коннор — 13 (Уилер), 16:26 — 2:1. Штястны — 5 (Свечников, Стэнли), 24:50 — 2:2. Коннор — 14 (Уилер, Шайфли), 55:09 — 2:3. Копп — 6 (п.в.), 59:00 — 2:4.

Вратари: Маркстрем (58:36 — 59:00) — Хеллибак.

Штраф: 19 — 8.

Броски: 36 (14+6+16) — 28 (13+7+8).

Наши: Задоров (15.37/3/-1) — Свечников (11.57/3/+1).

28 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17036 зрителей.