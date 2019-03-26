Передача Радулова помогла "Далласу" победить "Виннипег"

"Даллас" победил "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. По дублю сделали нападающие "Старз" Тайлер Сегин и Радек Факса.

Нападающий "Далласа" Александр Радулов сделал результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Даллас" - 2:5 (0:0, 0:3, 2:2)

Голы: Линделл - 10 (Комо, Кольяно), 30:27 - 0:1. Факса - 14 (Янмарк, Бишоп), 32:23 - 0:2. Сегин - 30 (бол., Бенн, Радулов), 35:16 - 0:3. Сегин - 31 (бол., Хейсканен), 50:34 - 0:4. Коннор - 33 (Хэйс), 51:03 - 1:4. Лайне - 30 (бол., Трауба, Коннор), 55:10 - 2:4. Факса - 15 (п.в., Ничушкин, Радулов), 59:20 - 2:5.

Вратари: Хеллебайк (55:03 - 55:10, 58:00 - 59:20) - Бишоп.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 23 (8+11+4) - 37 (12+17+8).

Наши: Куликов (17.00/0/+1) - Ничушкин (10.14/0/+1), Радулов (20.23/3/+1).

26 марта. Виннипег. Bell MTS Place.