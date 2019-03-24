22:03 | Хоккей — НХЛ

Передача Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Филадельфию"

43
Обсудить

"Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата обыграл "Филадельфию" (3:1). Российский нападающий "Столичных" Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу.

 
24 марта. Вашингтон. &quot;Вашингтон&quot; &ndash; &quot;Филадельфия&quot; &ndash; 3:1. Александр Овечкин.Овечкин – не жадина. Но как же 50 голов?

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Филадельфия" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Уилсон - 22 (Дженсен, Овечкин), 3:52 - 1:0. Бойд - 5 (Нисканен, Дауд), 30:47 - 2:0. Ворачек - 20 (бол.), 37:10 - 2:1. Врана - 22 (Коннолли), 48:07 - 3:1.

Вратари: Холтби - Эллиотт (57:42 - 59:33).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 30 (11+7+12) - 36 (11+20+5).

Наши: Кузнецов (15.34/3/0), Овечкин (20.49/6/+1), Орлов (19.15/1/+1) - Проворов (25.37/0/-1).

24 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

Момент дня: Овечкин не стал бросать по пустым воротам // 
НХЛ: турнирные таблицы, календарь и результаты матчей регулярного чемпионата

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2018-2019/​

43
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ