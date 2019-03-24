Передача Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Филадельфию"

"Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата обыграл "Филадельфию" (3:1). Российский нападающий "Столичных" Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу.
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"Вашингтон" - "Филадельфия" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Уилсон - 22 (Дженсен, Овечкин), 3:52 - 1:0. Бойд - 5 (Нисканен, Дауд), 30:47 - 2:0. Ворачек - 20 (бол.), 37:10 - 2:1. Врана - 22 (Коннолли), 48:07 - 3:1.
Вратари: Холтби - Эллиотт (57:42 - 59:33).
Штраф: 8 - 4.
Броски: 30 (11+7+12) - 36 (11+20+5).
Наши: Кузнецов (15.34/3/0), Овечкин (20.49/6/+1), Орлов (19.15/1/+1) - Проворов (25.37/0/-1).
24 марта. Вашингтон. Capital One Arena.
Момент дня: Овечкин не стал бросать по пустым воротам //
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