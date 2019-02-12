Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Филадельфию"

"Питтсбург" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Нападающий "Пингвинз" Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин вернулся на лед после травмы. Он сделал 1 результативную передачу, но не смог доиграть до конца. Россиянин в третьем периоде был удален за отмашку против соперника.

Защитник "Флайерз" Иван Проворов провел на льду 23 минуты 50 секунд и завершил встречу с показателем "-3".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Питтсбург" - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Кросби - 24 (Раст), 8:19 - 0:1. Бьюгстад - 6 (Малкин, Кессел), 27:04 - 0:2. Гюнтцель - 27 (Летанг, Кросби), 54:46 - 0:3. Ворачек - 14 (бол., Гостисбеер, Жиру), 55:26 - 1:3. Летанг - 13 (мен., п.в., Кросби), 59:47 - 1:4.

Вратари: Харт (57:13 - 59:47) - Мюррей.

Штраф: 4 - 18.

Броски: 51 (9+28+14) - 28 (8+8+12).

Наши: Воробьев (7.03/3/0), Проворов (23.50/8/-3) - Малкин (16.03/4/+1).

12 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.