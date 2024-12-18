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Сегодня, 04:45

Перед матчем «Тампа-Бэй» — «Коламбус» состоялась церемония в честь 500-го матча Василевского

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Василевский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Коламбус» состоялась торжественная церемония в честь российского голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского.

13 декабря вратарь сыграл своей 500-й матч в североамериканской лиге. На мероприятии присутствовали жена и сын Василевского.

30-летний Василевский играет за «Тампу» с 2014 года. Он дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021) с «Лайтнинг».

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 30 21 9 44
2 Нью-Джерси 33 20 13 43
3 Каролина 30 19 11 39
4 Филадельфия 31 14 17 32
5 Рейнджерс 30 15 15 31
6 Питтсбург 32 13 19 31
7 Айлендерс 32 12 20 31
8 Коламбус 31 12 19 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 31 19 12 40
2 Флорида 32 19 13 40
3 Бостон 32 16 16 35
4 Тампа-Бэй 28 16 12 34
5 Оттава 30 15 15 32
6 Детройт 30 12 18 28
7 Баффало 31 11 20 26
8 Монреаль 30 11 19 25
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 32 22 10 45
2 Миннесота 31 20 11 44
3 Даллас 30 19 11 38
4 Колорадо 33 18 15 36
5 Юта 30 14 16 33
6 Сент-Луис 32 15 17 33
7 Чикаго 31 10 21 22
8 Нэшвилл 31 8 23 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 43
2 Лос-Анджелес 30 18 12 39
3 Эдмонтон 31 18 13 38
4 Ванкувер 30 16 14 37
5 Калгари 31 15 16 35
6 Сиэтл 32 15 17 32
7 Сан-Хосе 33 11 22 27
8 Анахайм 29 11 18 26
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18.12 03:00
Монреаль – Баффало
 - : -
18.12 03:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 - : -
18.12 03:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 - : -
18.12 03:30
Каролина – Айлендерс
- : -
18.12 04:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
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Нэшвилл – Рейнджерс
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18.12 04:30
Чикаго – Вашингтон
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