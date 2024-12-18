Перед матчем «Тампа-Бэй» — «Коламбус» состоялась церемония в честь 500-го матча Василевского

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Коламбус» состоялась торжественная церемония в честь российского голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского.

13 декабря вратарь сыграл своей 500-й матч в североамериканской лиге. На мероприятии присутствовали жена и сын Василевского.

30-летний Василевский играет за «Тампу» с 2014 года. Он дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021) с «Лайтнинг».