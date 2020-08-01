Перед матчем плей-ин НХЛ «Эдмонтон» — «Чикаго» темнокожие игроки устроили акцию против расизма.

Защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба, который специально посетил эту встречу, выступил с речью. После этого он во время исполнения гимна США преклонил колено, а рядом с ним стояли два темнокожих игрока — голкипер «Чикаго» Малькольм Суббан и защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нерс.

.@matt_dumba kneels during the US national anthem before the Oilers and Blackhawks game, with @Subbz3r0 and @drtwofive standing alongside him #BlackLivesMatter pic.twitter.com/YHdZasrTAZ — Shayna (@hayyyshayyy) August 1, 2020

При этом при исполнении гимна Канады никто не преклонил колено.

Все белые игроки команд остались стоять.