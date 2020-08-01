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Перед матчем «Эдмонтон» — «Чикаго» темнокожие игроки устроили акцию против расизма в хоккее

1 августа 2020, 22:28
Акция игроков НХЛ. Фото Twitter.
Акция игроков НХЛ. Фото Twitter.
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Перед матчем плей-ин НХЛ «Эдмонтон» — «Чикаго» темнокожие игроки устроили акцию против расизма.

Защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба, который специально посетил эту встречу, выступил с речью. После этого он во время исполнения гимна США преклонил колено, а рядом с ним стояли два темнокожих игрока — голкипер «Чикаго» Малькольм Суббан и защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нерс.

При этом при исполнении гимна Канады никто не преклонил колено.

Все белые игроки команд остались стоять.

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