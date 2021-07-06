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Перед четвертым матчем серии «Монреаль» — «Тампа» почтили память погибшего Кивлениекса

04:18
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Перед началом четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Монреалем» и «Тампой» почтили память вратаря «Коламбуса» Матисса Кивлениекса, который погиб 4 июля.

Фотографию Кивлениекса показали на кубе арены в Монреале.

Кивлениекс трагически погиб в 24 года в воскресенье, 4 июля. Вратарь начинал карьеру в рижском клубе «Призма». В 2013 году он уехал играть в Северную Америку, его не выбрали на драфте, но со временем он попал в систему «Коламбуса».

Всего в НХЛ Кивлениекс провел восемь матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,09 при 89,9 процента отраженных бросков.

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Сергей Разин все материалы автора

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