Перед четвертым матчем серии «Монреаль» — «Тампа» почтили память погибшего Кивлениекса
04:18
Перед началом четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Монреалем» и «Тампой» почтили память вратаря «Коламбуса» Матисса Кивлениекса, который погиб 4 июля.
Фотографию Кивлениекса показали на кубе арены в Монреале.
RIP Matiss Kivlenieks ?? pic.twitter.com/TTiik24xw6— NHL GIFs (@NHLGIFs) July 6, 2021
Кивлениекс трагически погиб в 24 года в воскресенье, 4 июля. Вратарь начинал карьеру в рижском клубе «Призма». В 2013 году он уехал играть в Северную Америку, его не выбрали на драфте, но со временем он попал в систему «Коламбуса».
Всего в НХЛ Кивлениекс провел восемь матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,09 при 89,9 процента отраженных бросков.
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