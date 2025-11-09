Форвард «Вашингтона» Дюбуа перенес операцию и пропустит от трех до четырех месяцев

Форвард «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа перенес операцию и выбыл на срок от трех до четырех месяцев, сообщает пресс-служба столичного клуба. «Кэпиталз» отметили, что хирургическое вмешательство прошло в пятницу, 7 ноября, в связи с травмами мышц живота и приводящих мышц бедра.

27-летний центральный нападающий «Вашингтона» получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:0) 13 октября. После это он выходил на лед еще в трех играх с 26 октября по 1 ноября и досрочно покинул площадку против «Айлендерс» (1:3).

В сезоне-2025/26 Дюбуа сыграл за «Кэпиталз» всего шесть матчей и не отметился результативными действиями.

В прошлом, первом сезоне в «Вашингтоне» у канадца — 66 (20+46) очков в 82 матчах регулярки и 3 (0+3) в 10 играх плей-офф.