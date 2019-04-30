Нападающий "Коламбуса" Пьер-Люк Дюбуа назвал примером для себя партнера по команде, российского форварда Артемия Панарина, информирует официальный сайт НХЛ.

– Сыграть на Панарина никогда не будет ошибкой. В НХЛ мало хоккеистов, которые способны переломить ход матча и выиграть его. Артемий – один из немногих. Я вижу, как он каждый день работает в зале, на тренировках, как относится к этим занятиям. Он пример для таких ребят, как я, для молодежи, которая хочет расти. Все видят, что он мастер, видят его статистику. Но для меня главное, что он может превратить посредственный матч в победу за две или три смены, – приводит слова Дюбуа пресс-служба НХЛ.

"Коламбус" встречается во втором раунде Кубка Стэнли с "Бостоном". Счет в серии: 1-1. Третья игра пройдет 1 мая, начало – в 02.00 (мск).

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