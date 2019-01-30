Пьер Лебрюн: "Нэшвилл" и "Бостон" будут проявлять интерес к Панарину"

Североамериканский обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн прокомментировал ситуацию с возможным обменом российского нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина​.

От любви до ненависти. В "Коламбусе" уже освистывают Панарина

– Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнен в ужасном положении, но все это тянется с прошлого лета. Считаю, что "Коламбус" обменяет Артемия, но здесь должен быть необходимый уровень компенсации. Вряд ли будет иметь место краткосрочная аренда игрока, который способен внести огромный вклад в атаку любой команды-фаворита.

Верю, что "Нэшвилл" и "Бостон" непременно будут проявлять интерес к Панарину и будут звонить Ярмо Кекяляйнену, если уже этого не сделали. Если за Панарина "Коламбус" получит хорошую компенсацию, можно будет считать, что Кекяляйнен с честью вышел из ситуации, – сказал Лебрюн в эфире TSN.

Все о НХЛ – здесь