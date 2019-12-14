Пьер Лебрюн: «Ковальчук нарушит контракт, если решит уйти из «Лос-Анджелеса»

Хоккейный эксперт TSN Пьер Лебрюн в своем Twitter прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука. Контракт 36-летнего россиянина с «Кингз» рассчитан еще на один сезон. 15 декабря форвард должен получить последнюю часть подписного бонуса в размере 2,65 миллиона долларов, после чего договор может быть разорван по обоюдному согласию.

— Ковальчук отправляется с командой в Питтсбург, — написал Лебрюн. — В воскресенье он получит последний транш бонуса. После этого он должен решить, хочет покинуть «Кингз» или нет. Если он решит уйти, то нарушит свой договор, и «Лос-Анджелес» сможет выставить его на безусловный драфт отказов.

Если они расстанутся, то «Кингз» не придется платить Ковальчуку зарплату в следующем году — это 4,25 миллиона долларов. При этом под потолком зарплат он все равно будет учитываться. Все зависит от желания Ковальчука. Его агент в воскресенье или понедельник обсудит все с «Кингз».

В нынешнем сезоне Ковальчук провел 17 матчей и набрал 9 (3+6) очков.