Сегодня, 10:50

Пажо повторил достижение Любушкина и забил в меньшинстве в овертайме в НХЛ впервые с 2023 года

Павел Лопатко

Нападающий «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо стал первым игроком НХЛ, забросившим шайбу в меньшинстве в овертайме, с 23 февраля 2023 года, когда это удалось российскому защитнику Илье Любушкину в матче за «Баффало», сообщает пресс-служба лиги.

33-летний канадец отличился в гостевом матче с «Вегасом» (4:3 ОТ).

В сезоне-2025/26 у Пажо 12 (6+6) очков в 17 матчах.

Жан-Габриэль Пажо
Илья Любушкин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
    «Сиэтл» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Айлендерс 17 9 8 20
    5 Рейнджерс 18 9 9 20
    6 Филадельфия 16 8 8 19
    7 Коламбус 17 9 8 19
    8 Вашингтон 17 8 9 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 17 10 7 22
    2 Оттава 18 9 9 22
    3 Бостон 19 11 8 22
    4 Детройт 17 10 7 20
    5 Флорида 17 9 8 19
    6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    7 Торонто 18 8 10 18
    8 Баффало 17 5 12 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 18 12 6 29
    2 Даллас 18 11 7 25
    3 Виннипег 17 10 7 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 17 11 6 23
    2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
    3 Сиэтл 17 8 9 21
    4 Эдмонтон 19 8 11 20
    5 Вегас 16 7 9 19
    6 Сан-Хосе 18 8 10 19
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 19 5 14 12
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 03:00 Флорида – Вашингтон 6 : 3
    14.11 03:00 Оттава – Бостон 5 : 3
    14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес 3 : 4 ОТ
    14.11 03:00 Монреаль – Даллас 0 : 7
    14.11 03:00 Детройт – Анахайм 6 : 3
    14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон 5 : 4
    14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе 2 : 0
    14.11 05:00 Колорадо – Баффало 6 : 3
    14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег 5 : 3
    14.11 06:00 Вегас – Айлендерс 3 : 4 ОТ
    14.11 22:00 Нэшвилл – Питтсбург - : -
    Все результаты / календарь

