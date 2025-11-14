Пажо повторил достижение Любушкина и забил в меньшинстве в овертайме в НХЛ впервые с 2023 года

Нападающий «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо стал первым игроком НХЛ, забросившим шайбу в меньшинстве в овертайме, с 23 февраля 2023 года, когда это удалось российскому защитнику Илье Любушкину в матче за «Баффало», сообщает пресс-служба лиги.

33-летний канадец отличился в гостевом матче с «Вегасом» (4:3 ОТ).

В сезоне-2025/26 у Пажо 12 (6+6) очков в 17 матчах.