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Пажо подписал шестилетний контракт с «Айлендерс»

22:09

Новичок «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо подписал шестилетний контракт с «Оттавой». Его среднегодовая зарплата составит 5 миллионов долларов.

«Айлендерс» обменяли Пажо из «Оттавы». В рамках сделки «Сенаторз» получили право выбора в первом раунде драфта-2020, но если «Айлендерс» будут в числе первых трех клубов, то право драфта переходит на 2021 год.

27-летний форвард в нынешнем сезоне набрал 40 (24+16) очков в 60 играх регулярного сезона.

Всего за карьеру у Пажо 428 игр и 182 (87+95) очка в НХЛ.

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