Национальная хоккейная лига определила трех лучших игроков по итогам прошедшего игрового дня регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Третьей звездой стал нападающий «Чикаго» Патрик Кэйн. В игре с «Вегасом» он набрал 3 (1+2) очка.

Второй звездой назван форвард «Далласа» Джо Павелски. Он отметился дублем в матче с «Калгари» (3:1).

Лучшим игроком выбран форвард «Оттавы» Жан-Габриэль Пажо, который сделал хет-трик в матче с «Нью-Джерси» (4:2).

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