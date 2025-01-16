Павлычев забросил вторую шайбу в сезоне АХЛ за фарм-клуб «Каролины»

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«Чикаго Вулвз» в матче регулярного чемпионата АХЛ на выезде уступил «Гранд-Рэпидс» со счетом 2:5.

В составе фарм-клуба «Каролины» форвард Никита Павлычев отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 24 матча в АХЛ и набрал 7 (2+7) очков.