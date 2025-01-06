Павлычев забросил первую шайбу в сезоне АХЛ за фарм-клуб «Каролины»

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«Чикаго Вулвз» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступили «Рокфорду» со счетом 3:5.

В составе фарм-клуба «Каролины» форвард Никита Павлычев набрал 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 21 матч в АХЛ и набрал 4 (1+3) очка.