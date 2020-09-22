Павелски вышел на второе место по голам в плей-офф НХЛ среди американских игроков

Нападающий «Далласа» Джо Павелски отметился голом во втором матче финала Кубка Стэнли против «Тампы» (2:3).

Для 36-летнего форварда эта шайба стала 58-й за карьеру в плей-офф НХЛ, благодаря чему он вышел на второе место по этому показателю среди американских хоккеистов. Первое место среди американцев по голам в матчах Кубка Стэнли занимает Джо Маллен, отличившийся 60 раз.

Joe Pavelski scores to move into a tie with @DallasStars franchise icon Mike Modano (58) for the second-most goals among U.S.-born players in NHL history and trails only Joe Mullen (60). #StanleyCup



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Также Павелски разделил второе место по голам в истории Кубка Стэнли среди игроков, достигших 36 лет.

Рекорд был установлен в 1958 году, когда форвард «Монреаля» Морис Ришар отличился 11 раз за плей-офф.