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Павелски вышел на второе место по голам в плей-офф НХЛ среди американских игроков

08:54
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Нападающий «Далласа» Джо Павелски отметился голом во втором матче финала Кубка Стэнли против «Тампы» (2:3).

Для 36-летнего форварда эта шайба стала 58-й за карьеру в плей-офф НХЛ, благодаря чему он вышел на второе место по этому показателю среди американских хоккеистов. Первое место среди американцев по голам в матчах Кубка Стэнли занимает Джо Маллен, отличившийся 60 раз.

Также Павелски разделил второе место по голам в истории Кубка Стэнли среди игроков, достигших 36 лет.

Рекорд был установлен в 1958 году, когда форвард «Монреаля» Морис Ришар отличился 11 раз за плей-офф.

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