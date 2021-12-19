Павелски стал первым игроком после Ягра, набравшим 4 очка за матч в 37+ лет
11:20
«Даллас» в овертайме обыграл «Чикаго» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей четыре очка набрал нападающий Джо Павелски (2+2). Он стал первым игроком после Яромира Ягра, кому удалось набрать столько очков за матч в возрасте 37+ лет, информирует пресс-служба НХЛ.
В этом сезоне 37-летний хоккеист провел 28 матчей и набрал 26 очков: забросил 11 шайб и сделал 15 ассистов.
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