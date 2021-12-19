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Павелски стал первым игроком после Ягра, набравшим 4 очка за матч в 37+ лет

11:20

«Даллас» в овертайме обыграл «Чикаго» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей четыре очка набрал нападающий Джо Павелски (2+2). Он стал первым игроком после Яромира Ягра, кому удалось набрать столько очков за матч в возрасте 37+ лет, информирует пресс-служба НХЛ.

В этом сезоне 37-летний хоккеист провел 28 матчей и набрал 26 очков: забросил 11 шайб и сделал 15 ассистов.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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