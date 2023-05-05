Павелски стал первым игроком «Далласа», забившим пять голов в двух матчах плей-офф

«Даллас» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сиэтл» (4:2).

Форвард «Старз» Джо Павелски забросил одну шайбу. Таким образом, 38-летний американец стал первым игроком «Далласа», который забил пять голов в двух матчах плей-офф. Ранее в первом матче серии нападающий оформил покер.

В текущем плей-офф Павелски провел три матча, в которых набрал 6 (5+1) очков.